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Квиток і 300 євро: Литва почала заохочувати повернення мігрантів, прибулих через Білорусь

Понеділок, 9 серпня 2021, 12:55

У Литві підписали новий наказ щодо добровільного повернення мігрантів у країну походження, який передбачає матеріальне заохочення для тих, хто прийме таке рішення сам.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT, відповідний наказ підписала міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте.

Документ прискорює терміни процедур щодо осіб, які подавали заявку на отримання притулку, а також передбачає підтримку для тих, хто добровільно вирішив повертатись додому. 

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Мігранти зможуть подати заявку на добровільне повернення у країну походження. У такому випадку їм буде надаватися разова грошова підтримка у розмірі 300 євро і квиток. Кошти можливо буде отримати під час проходження кордону для виїзду з країни. 

Зазначається, що зворотня поїздка буде можливою у стислі терміни після подання заявки на добровільне повернення, тоді як у разі рішення про видворення з країни очікування може тривати більше місяця.

Зазначається, що одночасно вільнюський офіс Міжнародної організації з міграції пропонуватиме допомогу з підвищення кваліфікації тощо для тих, хто вирішив повернутись у свою країну.

За останню добу, 8 серпня до опівночі понеділка, прикордонники завернули назад до Білорусі 150 мігрантів. Вже третій день поспіль до Литви не впустили жодного з тих, хто намагається нелегально перетнути кордон. 

З початку року через литовсько-білоруський кордон в країну потрапили 4112 мігрантів, з них абсолютна більшість - за червень і липень.

Міністри внутрішніх справ країн Європейського союзу на позачерговому засіданні 18 серпня обговорюватимуть зростання кількості незаконних перетинів кордону з Білорусі до Литви.

Польща і Литва через кризу закликали розширити санкції проти режиму Лукашенка. 

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Литва Білорусь мігранти
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