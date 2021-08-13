Первый мигрант из прибывших в Литву через Беларусь добровольно вернулся в Ирак

Литва сообщила о первом случае добровольного возвращения в свою страну мигранта, нелегально прибывшего с территории Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом 12 августа заявили в Министерстве внутренних дел.

"Сегодня вечером гражданин Ирака, прибывший в Литву в июне, в начале миграционного кризиса, добровольно вылетел из Вильнюса рейсом на Стамбул, воспользовавшись процедурой добровольного возвращения", - говорится в сообщении.

Мужчина нелегально пересек белорусско-литовскую границу 20 июня и подал заявку на получение убежища. Миграционная служба ее не удовлетворила. После того как Литва объявила условия новой процедуры добровольного возвращения, иракец решил воспользоваться ею.

Ему купили билеты на самолет в сотрудничестве с европейским агентством Frontex и предоставили разовую помощь в размере 300 евро.

Отмечается, что еще 10 человек из Ирака и других стран согласились добровольно вернуться на таких условиях, их вылет ожидается в ближайшее время.

Отмечается, что с апреля этого года Миграционная служба отклонила 128 заявок на получение убежища, большинство были представлены гражданами Ирака. Ни одному из мигрантов, прибывших во время миграционного кризиса, еще не удовлетворили заявку о предоставлении убежища.

С начала этого года в Литву прибыло 4115 мигрантов - в разы больше, чем за весь 2020 год. Большинство из них прибыли в течение июля.

После ряда решений, существенно усложнивших этот маршрут, поток мигрантов к границам Литвы фактически остановился - пограничники возвращают всех обратно в Беларусь. За минувшие сутки завернули 19 человек, двоих пустили по гуманитарным соображениям. До этого минимум несколько дней подряд на территорию Литвы не впустили ни одного мигранта.

В то же время начало расти число мигрантов на границах Латвии и Польши.

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