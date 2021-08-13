Норвегія втретє відклала фінальний етап виходу з локдауну

У Норвегії втретє відклали перехід до фінального етапу скасування карантинних обмежень - до часу, коли всі дорослі люди отримають доступ до вакцини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

"У нас вже значне охоплення вакцинацією, але останніми тижнями приріст заражень знову прискорився", зазначила керівниця Інституту громадського здоров’я Камілла Столтенберг.

Так звана четверта стадія виходу з карантину передбачає дозвіл на масові зібрання до 500 осіб, на відкритому повітрі - до 10 000 осіб, за умови, якщо зона події розділена на сектори по 500 учасників.

Перехід до цього етапу вже відкладали спершу 5 липня, потім 28 липня.

Орієнтовною датою тепер називають 5 вересня - в інституті вважають, що до того часу встигнуть запропонувати вакцинацію всім дорослим.

Попри чергове відтермінування "четвертого етапу", поки планують, що університети і школи з нового навчального року відкриються у звичайному режимі.