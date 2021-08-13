Норвегия в третий раз отложила финальный этап выхода из локдауна

В Норвегии в третий раз отложили переход к финальному этапу отмены карантина - до того времени, когда все взрослые люди получат доступ к вакцине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

"У нас уже значительный охват вакцинацией, но в последние недели прирост заражений вновь ускорился", - отметила руководитель Института общественного здоровья Камилла Столтенберг.

Так называемая четвертая стадия выхода из карантина предусматривает разрешение на массовые собрания до 500 человек, на открытом воздухе - до 10 000 человек, при условии, если зона события разделена на секторы по 500 участников.

Переход к этому этапу уже откладывали сначала 5 июля, потом 28 июля.

Ориентировочной датой теперь называют 5 сентября - в институте считают, что к тому времени успеют предложить вакцинацию всем взрослым.

Несмотря на очередную отсрочку "четвертого этапа", пока планируют, что университеты и школы с нового учебного года откроются в обычном режиме.