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Румунія готується запровадити обов'язкове сортування відходів

П'ятниця, 13 серпня 2021, 15:50

Уряд Румунії підготував проєкт закону, що передбачає впровадження обов’язкового сортування відходів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

В проєкті передбачається, що до 2030 року країна має зменшити кількість сміття, що захоронюється на полігонах, до 10% муніципальних відходів.

Крім того, роздільний збір відходів стане обов’язковим, збирати все сміття разом буде заборонено. 

Зараз лише 11% відходів у Румунії потрапляють на переробку, тоді як в середньому у Європі - 50%, а в Німеччині, де показник найвищий - 70%. Гірша, ніж в Румунії, ситуація лише на Мальті, де на переробку доїздить близько 6,5% відходів.

З того сміття, яке викидається в контейнери для роздільного збору, після перевірки придатним для переробки виявляється лише 60-70%. 

Очікується, що проєкт закону фінально узгодять наступного тижня.

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