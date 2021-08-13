Румыния готовится ввести обязательную сортировку отходов

Правительство Румынии подготовило проект закона, предусматривающий внедрение обязательной сортировки отходов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

В проекте предполагается, что к 2030 году страна должна уменьшить количество мусора на полигонах до 10% муниципальных отходов.

Кроме того, раздельный сбор отходов станет обязательным, собирать весь мусор вместе будет запрещено.

Сейчас только 11% отходов в Румынии попадают на переработку, тогда как в среднем в Европе - 50%, а в Германии, где показатель самый высокий - 70%. Хуже, чем в Румынии, ситуация только на Мальте, где на переработку доходит около 6,5% отходов.

Из того мусора, который выбрасывается в контейнеры для раздельного сбора, после проверки пригодным для переработки оказывается лишь 60-70%.

Ожидается, что проект закона финально согласуют на следующей неделе.