В Австрії демонтують меморіал розстріляним військовим, які виявились членами "Ваффен СС"

У місті Імст на заході Австрії планують демонтувати меморіал, присвячений трьом солдатам, які були членами "Ваффен-СС" під час Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на ORF.

Мер Імста Штефан Вейратер підтвердив у четвер, що муніципальні працівники демонтують це місце.

Меморіал був споруджений в 1970-х роках у пам’ять про трьох чоловіків, які, як вважалося, були страчені американськими військовими 19 травня 1945 року, більше ніж через тиждень після капітуляції нацистської Німеччини.

Стурбовані частими візитами ультраправих до меморіалу жителі пізніше з’ясували, що насправді чоловіки були членами "Ваффен СС", бойових формувань, які здійснили незліченну кількість військових злочинів і активно брало участь в роботі концентраційних таборів і таборів смерті під час Голокосту.

Влада міста тепер хоче провести додаткове дослідження обставин смерті чоловіків та вивчити історію нацистської діяльності та їх жертв в регіоні.