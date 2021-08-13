В Австрии демонтируют мемориал расстрелянным военным, оказавшимся членами "Ваффен СС"

В городе Имст на западе Австрии планируют демонтировать мемориал, посвященный трем солдатам, которые были членами "Ваффен-СС" во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

Мэр Имста Штефан Вейратер подтвердил в четверг, что муниципальные работники демонтируют это место.

Мемориал был построен в 1970-х годах в память о трех мужчинах, которые, как считалось, были казнены американскими военными 19 мая 1945 года, более чем через неделю после капитуляции нацистской Германии.

Обеспокоенные частыми визитами ультраправых к мемориалу жители позже выяснили, что на самом деле мужчины были членами "Ваффен СС", боевых формирований, совершивших бесчисленное количество военных преступлений и активно участвовавших в работе концентрационных лагерей и лагерей смерти во время Холокоста.

Власти города теперь хотят провести дополнительное исследование обстоятельств смерти мужчин и изучить историю нацистской деятельности и их жертв в регионе.