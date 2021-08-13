В Чорногорії за підготовку замаху затримали членів злочинної групи, лідери якої сидять в Україні

У Чорногорії затримали п’ятьох осіб та двох оголосили у розшук за підозрою у підготовці нападів на прокурорів та суддів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

За даними поліції, група була близька до "Шкалярського" кримінального клану, а її лідери - Стефан Джукич та Еміль Тузович, які вже перебувають за ґратами в Україні за звинуваченнями у спробі вбивства лідера конкуруючого угрупування.

Як повідомляється, злочинна група з 6 осіб вже кілька місяців стежила за суддею Біляною Ускокович, яка раніше вела справи проти представників цього угрупування, чекаючи нагоди напасти на неї. Стеження велося в Подгориці і Которі. Через стеження судді кілька місяців тому надали поліцейський захист.

Тако, за даними слідства, група планувала вбивство головного спеціального прокурора Чорногорії Мілівоє Катніча, спецпрокурора Саші Чадженовича (вони, зокрема, вели справу про спробу державного перевороту в Чорногорії), колишнього помічника директора поліції Зорана Лазовича та його сина Петра, співробітника Агентства національної безпеки.

Названі лідерами угрупування Джукич і Тузович були затримані в Україні у травні минулого року після того, як спробували вбити у Києві Радоє Звіцера, 38-річного громадянина Чорногорії. Його вважають одним із лідерів "конкуруючого" злочинного угруповання "Кавач".

Їх та ще двох затримали в Одесі, коли вони готувались виїхати з України до Молдови.

Згодом з’ясувалося, що чорногорець Джукич тоді в’їхав з підробленим македонським паспортом.