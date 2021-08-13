В Черногории за подготовку покушения задержали членов преступной группы, лидеры которой сидят в Украине

В Черногории задержали пятерых человек и двух объявили в розыск по подозрению в подготовке нападений на прокуроров и судей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

По данным полиции, группа была близка к "Шкалярскому" криминальному клану, а ее лидеры - Стефан Джукич и Эмиль Тузович, которые уже находятся за решеткой в ​​Украине по обвинению в попытке убийства лидера конкурирующей группировки.

Как сообщается, преступная группа из шести человек уже несколько месяцев следила за судьей Биляной Ускокович, которая ранее вела дела против представителей этой группировки, ожидая возможности напасть на нее. Слежка велась в Подгорице и Которе. Из-за слежки судье несколько месяцев назад предоставили полицейскую защиту.

Также, по данным следствия, группа планировала убийство главного специального прокурора Черногории Миливое Катнича, спецпрокурора Саши Чадженовича (они, в частности, вели дело о попытке государственного переворота в Черногории), бывшего помощника директора полиции Зорана Лазовича и его сына Петра, сотрудника Агентства национальной безопасности.

Названные лидерами группировки Джукич и Тузович были задержаны в Украине в мае прошлого года после того, как попытались убить в Киеве Радое Звицера, 38-летнего гражданина Черногории. Его считают одним из лидеров "конкурирующего" преступной группировки "Кавач".

Их и еще двоих задержали в Одессе, когда они готовились выехать из Украины в Молдову.

Впоследствии выяснилось, что черногорец Джукич тогда въехал по поддельному македонскому паспорту.