ЄС засудив наступ на ініціативу "Сход" і останні затримання в Білорусі

Євросоюз відреагував на останні політичні затримання та обшуки в Білорусі.

Відповідну заяву у п’ятницю опублікував речник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

"Режим продовжує кричуще нехтувати основними свободами останніми затриманнями політичних опонентів і тих, хто стоїть за ініціативою "Сход". ЄС закликає режим звільнити всіх затриманих і натомість брати участь в інклюзивному процесі, який заслуговує на довіру", - написав Стано у Twitter.

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12 серпня білоруські силовики затримали колишнього кандидата у президенти Андрія Дмитрієва, співголову громадської організації "Говори правду", члена оргкомітету "Нашої партії".

Крім того, у Білорусі був затриманий колишній посол країни у Словаччині Ігор Лещеня, який одним з перших серед дипломатів підтримав мирні протести.

Лещеня виступав на цифровому майданчику "Сход", який дозволяє висуватися і/або голосувати за тих чи інших кандидатів на території Білорусі.

Обшуки також пройшли ще приблизно у 20 делегатів "Сходу".

Лещеня став першим з глав дипмісій Білорусі, які підтримали протести, що почалися в країні після президентських виборів.