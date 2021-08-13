Курортна Ібіца використовує іноземних "шпигунів" для викриття нелегальних вечірок

Влада іспанського курортного острова Ібіца використовує іноземних "шпигунів" для проникнення на нелегальні вечірки, де можуть порушуватись коронавірусні правила і інші закони.

Про це агентству dpa в п'ятницю розповів речник уряду острова Армандо Тур, повідомляє "Європейська правда".

"Проєкт стартував кілька днів тому і спочатку мав тривати до кінця серпня, але може бути продовжений", - зазначив він.

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Влада за погодженням з місцевою поліцією найняла детективну компанію, яка, в свою чергу, найняла безліч фрілансерів.

Ці таємні агенти - в основному іноземці у віці від 30 до 40 років із середньою і високою купівельною спроможністю. Це основні характеристики тих, хто відвідує такі заходи, пояснив Тур.

Вхідні квитки на такі нелегальні вечірки іноді перевищують 100 євро. У деяких випадках в приміщеннях збираються понад 500 гостей.

Причина - поліції не вистачає персоналу. Крім того, незаконні вечірки майже завжди проходять в приватних квартирах або будинках, а в Іспанії поліції не дозволяється проникати в приватну власність тільки тому, що там проводиться вечірка.

Нещодавно на Ібіці і інших Балеарських островах був зафіксований найвищий рівень поширення коронавірусу в Іспанії. Рівень захворюваності протягом семи днів на 100 тисяч осіб зараз складає 226.