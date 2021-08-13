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Курортная Ибица использует иностранных "шпионов" для разоблачения нелегальных вечеринок

Пятница, 13 августа 2021, 19:05

Власти испанского курортного острова Ибица используют иностранных "шпионов" для проникновения на нелегальные вечеринки, где могут нарушаться коронавирусные правила и другие законы.

Об этом агентству dpa в пятницу рассказал представитель правительства острова Армандо Тур, сообщает "Европейская правда".

"Проект стартовал несколько дней назад и сначала должен был продлиться до конца августа, но может быть продлен", - отметил он.

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Власть по согласованию с местной полицией наняла детективную компанию, которая, в свою очередь, наняла множество фрилансеров.

Эти тайные агенты - в основном иностранцы в возрасте от 30 до 40 лет со средней и высокой покупательной способностью. Это основные характеристики тех, кто посещает такие мероприятия, пояснил Тур.

Входные билеты на такие нелегальные вечеринки иногда превышают 100 евро. В некоторых случаях в помещениях собираются более 500 гостей.

Причина - полиции не хватает персонала. Кроме того, незаконные вечеринки почти всегда проходят в частных квартирах или домах, а в Испании полиции не разрешается проникать в частную собственность только потому, что там проводится вечеринка.

Недавно на Ибице и других Балеарских островах был зафиксирован самый высокий уровень распространения коронавируса в Испании. Уровень заболеваемости в течение семи дней на 100 000 человек сейчас составляет 226.

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