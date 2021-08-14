Президент Литви надав додаткові повноваження військовим у прикордонних районах

Президент Литви Гітанас Науседа надав військовим додаткові повноваження у прикордонних районах на час дії надзвичайної ситуації.

Як повідомляє LRT, відповідний наказ він підписав у п’ятницю 13 серпня, пише "Європейська правда".

"З огляду на поточну ситуацію і те, що цього року кількість нелегальних перетинів кордону іноземними громадянами зросла в десятки разів, президент вирішив надати додаткові повноваження військовослужбоцям", - повідомили у пресслужбі Науседи.

Перед цим з таким запитом звернувся уряд Литви.

Військові, залучені до патрулювання кордону з Білоруссю, зможуть давати цивільним особам накази, обов’язкові для виконання, і затримувати тих, хто відмовляється це робити.

Також їм дозволили зупиняти і проводити огляд транспортних засобів, людей та багажу і за необхідності застосовувати спецзасоби.

За останню добу на литовсько-білоруському кордоні прикордонники завернули 30 осіб та двох затримали. Також затримали трьох мігрантів, які раніше втекли з табору на Руднінкайському полігоні.

Як повідомлялося раніше, Литва відхилила усі розглянуті на цей час клопотання нелегальних мігрантів про отримання притулку. Також Вільнюс повідомив про перший випадок добровільного повернення до своєї країни мігранта, що нелегально прибув з території Білорусі.

Читайте також: Кров на кордоні: як Лукашенко підвищує ставки у шантажі ЄС.