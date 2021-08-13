Литва відхилила всі розглянуті клопотання про притулок від нелегалів з території Білорусі

До Міграційної служби Литви надійшло близько 1,5 тисячі заяв про надання притулку прибулим в Литву нелегальним мігрантам, всі розглянуті на цей момент клопотання відхилені.

Про це заявила директор відомства Евеліна Гудзінскайте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство BNS.

"На сьогодні у процедурах щодо притулку, які проводить департамент міграції, зареєстровано 1,5 тисячі прохань від нелегальних мігрантів, які прибули з Білорусі. 200 рішень, вже остаточних, ухвалили. Поки що жодне рішення не було на їхню користь, тобто не ухвалено жодного рішення про надання притулку", - зазначила Гудзінскайте.

За її словами, близько третини мігрантів оскаржили рішення, а 160 рішень набули чинності.

Вона додала, що з мігрантами триває робота, їх інформують про альтернативи та про можливість повернутися додому добровільно.

Раніше Литва повідомила про перший випадок добровільного повернення до своєї країни мігранта, що нелегально прибув з території Білорусі.

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