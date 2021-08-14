У Фінляндії кількість померлих від коронавірусу перевищила 1000 через півтора року епідемії

У Фінляндії майже через півтора року епідемії коронавірусу кількість померлих від ускладнень хвороби досягла 1000.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle, про це свідчать оновлені дані від Інституту громадського здоров’я.

За останню добу в країні померли четверо коронахворих, збільшивши загальну кількість померлих внаслідок епідемії до 1002. Населення країни - 5,5 млн осіб.

У сусідній Швеції за увесь час епідемії померли понад 14 600 коронахворих - але варто врахувати удвічі більше населення та особливість шведського підходу до боротьби з епідемією. У Норвегії, населення якої складає 5,3 млн, померлих досі менше тисячі - 808.

На цей час у реанімаціях у Фінляндії перебуває 23 хворих, на одну людину більше, ніж напередодні. Загалом госпіталізовані 88 пацієнтів.

За останню добу в країні виявили 765 заражень коронавірусом. Більше половини з них припадають на столичний регіон - Гельсінкі і сусідні міста. Це дещо менше, ніж максимуми, зареєстровані раніше цього тижня - 800-900 та вперше понад 1000 хворих за добу.

Експерти відзначають, що попри зростання захворюваності, навантаження на лікарні не збільшилося пропорційно до нього. Також смертність залишається на низькому рівні.

Повністю щеплені від коронавірусу вже 42% населення Фінляндії, а принаймні першою дозою - майже 69%.

Як повідомлялося, після нових максимумів заражень у столичному регіоні Фінляндії анонсували жорсткіші обмеження на масові зібрання та соціальні контакти з 20 серпня щонайменш до 12 вересня.