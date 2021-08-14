В Финляндии количество умерших от коронавируса превысило 1000 через 1,5 года эпидемии

В Финляндии почти через полтора года эпидемии коронавируса число умерших от осложнений болезни достигло 1000.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle, об этом свидетельствуют обновленные данные от Института общественного здоровья.

За последние сутки в стране умерли четверо больных, увеличив общее число умерших в результате эпидемии до 1002. Население страны - 5,5 млн человек.

В соседней Швеции за все время эпидемии умерли более 14 600 пациентов с коронавирусом - но стоит учесть вдвое большее население и особенность шведского подхода к борьбе с эпидемией. В Норвегии, население которой составляет 5,3 млн, умерших до сих пор меньше тысячи - 808.

В настоящее время в реанимации в Финляндии находится 23 больных, на одного человека больше, чем накануне. Всего госпитализированы 88 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в стране обнаружили 765 заражений. Более половины из них приходятся на столичный регион - Хельсинки и соседние города. Это несколько меньше, чем максимумы, зарегистрированные ранее на этой неделе - 800-900 и впервые более 1000 больных в сутки.

Эксперты отмечают, что несмотря на рост заболеваемости, нагрузка на больницы не увеличилась пропорционально к нему. Также смертность остается в целом на низком уровне.

Полностью привиты от коронавируса в Финляндии уже 42% населения, а по крайней мере первой дозой - почти 69%.

Как сообщалось, после новых максимумов заражений в столичном регионе Финляндии анонсировали ограничения на массовые собрания и социальные контакты с 20 августа по меньшей мере до 12 сентября.