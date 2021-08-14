У Туреччині розбився пожежний літак, орендований у РФ

На півдні Туреччини у провінції Кахраманмараш розбився пожежний літак "Берієв-200", орендований у Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Anadolu.

Аварія сталась вдень 14 серпня. За попередньою інформацією, на борту літака, включно з екіпажем, було 7 людей, у тому числі троє пілотів.

Літак перебував на балансі Управління лісовим господарством і здійснював польоти з провінції Адана. Губернатор провінції Кахраманмараш Фарук Джошкун повідомив, що літак брав участь у боротьбі з пожежею в районі Алмали.

"Для боротьби з пожежею, що почалась у лісовому масиві внаслідок влучання блискавки, задіяли авіацію. Згодом зв’язок з літаком зник і він впав", - повідомив губернатор.

На місце вирушила команда рятувальників.

Доповнено. У Міноборони РФ заявили, що на борту літака було 5 російських військовослужбовців і троє громадян Туреччини, які скеровували екіпаж до осередків пожежі, повідомляє агентство "Інтерфакс".

"Для з’ясування причин трагедії на місце катастрофи спрямована комісія Міноборони РФ", - додали у заяві.

В Міноборони РФ зазначили, що літак розбився під час заходу на посадку, коли повернувся із завдання.

"Берієв-200", що виробляється у Росії, називають літаком-амфібією за його здатність злітати з землі та з поверхні води. Літак використовується для гасіння пожеж, пошуково-рятувальних операцій тощо.