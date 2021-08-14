В Турции разбился пожарный самолет, арендованный у РФ

На юге Турции в провинции Кахраманмараш разбился пожарный самолет "Бериев-200", арендованный у России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Anadolu.

Авария произошла днем ​​14 августа. По предварительной информации, на борту самолета, включая экипаж, было 7 человек, в том числе трое пилотов.

Самолет находился на балансе Управления лесным хозяйством и совершал полеты из провинции Адана. Губернатор провинции Кахраманмараш Фарук Джошкун сообщил, что самолет участвовал в тушении пожара в районе Алмалы.

"Для борьбы с пожаром, начавшемся в лесном массиве после удара молнии, задействовали авиацию. Вскоре связь с самолетом пропала и он упал", - сообщил губернатор.

На место отправилась команда спасателей.

Дополнено. В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета было 5 российских военнослужащих и трое граждан Турции, которые направляли экипаж к очагам пожара, сообщает агентство "Интерфакс". Отмечается, что самолет разбился при заходе на посадку, когда вернулся с задания.

"Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны РФ", - добавили в заявлении.

"Бериев-200", производящийся в России, называют самолетом-амфибией за его способность взлетать с земли и с поверхности воды. Самолет используется для тушения пожаров, поисково-спасательных операций и подобных миссий.