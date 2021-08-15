Німеччина відправляє військові транспортні літаки для евакуації громадян з Кабула

Німецька армія відправляє до Кабула транспортний літак А400М з 30 десантниками на борту для евакуації співробітників посольства Німеччини та їхніх афганських помічників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bild із посиланням на свої джерела.

За даними видання, літак вилетить у неділю, а в понеділок за ним відправиться ще один транспортний борт Airbus A310.

За даними видання, літаки попрямують до найближчого транспортного вузла, ймовірно, столиці Узбекистану Ташкента.

На борту кожного літака будуть німецькі десантники, які забезпечать евакуацію.

За даними Міністерства закордонних справ Німеччини, у Кабулі все ще перебувають 30 співробітників посольства та поліцейських, а також 80 громадян Німеччини, які, серед іншого, працюють в організаціях з розвитку.

Нагадаємо, в Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади".