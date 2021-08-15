Германия отправляет военные транспортные самолеты для эвакуации граждан из Кабула

Немецкая армия отправляет в Кабул транспортный самолет А400М с 30 десантниками на борту для эвакуации сотрудников посольства Германии и их афганских помощников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild со ссылкой на свои источники.

По данным издания, самолет вылетит в воскресенье, а в понедельник за ним отправится еще один транспортный борт Airbus A310.

Самолеты, вероятно, отправятся в ближайший транспортный узел в столицу Узбекистана Ташкент.

На борту каждого самолета будут немецкие десантники, которые обеспечат эвакуацию.

По данным Министерства иностранных дел Германии, в Кабуле все еще находятся 30 сотрудников посольства и полицейских, а также 80 граждан Германии, среди прочего, работающих в организациях по развитию.

Напомним, в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".