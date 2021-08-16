Міноборони Британії виключає повернення своїх військових в Афганістан

Британські військові не повернуться до Афганістану на тлі переходу влади в країні до "Талібану".

Про це заявив Sky News міністр оборони Британії Бен Воллес, передає "Європейська правда".

"Не в наших планах повертатися назад", - відповів він на питання про те, чи має намір Британія і НАТО повернути Кабул під контроль.

Він визнав, що таліби контролюють Афганістан, заявивши, що в останніх подіях є відчуття смутку.

Таліби утримують контроль над усіма великими містами Афганістану після того, як взяли під контроль столицю. Бойовики стверджують, що близько 90% будівель афганської держави перебувають під їх контролем.

Воллес підтвердив, що 370 співробітників та британських громадян були вивезені з країни вчора та напередодні.

"Наступною групою вивезених будуть афганці, це буде 782 людини, і ми подбаємо про те, щоб їх вивезли протягом найближчих 24-36 годин ", - сказав він.

Воллес також сказав, що ще не настав час приймати рішення щодо визнання талібів урядом Афганістану.

Нагадаємо, 15 серпня в Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади".

Таліби оголосили про взяття під контроль важливого стратегічного міста Джелалабад, який дає їм контроль над дорогою, яка веде до пакистанського міста Пешавар, однією з головних магістралей в Афганістані.

Днем раніше таліби захопили місто Мазарі-Шаріф на півночі країни. Обидва міста були взяті під контроль з невеликими бойовими діями.

Близько 70 країн, серед яких Україна, виступили зі спільним закликом дозволити усім іноземним громадянам і афганцям, які цього бажають, залишити Афганістан після переходу влади до "Талібану".