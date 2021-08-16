Минобороны Британии исключает возвращение своих военных в Афганистан

Британские военные не вернутся в Афганистан на фоне перехода власти в стране к "Талибана".

Об этом заявил Sky News министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает "Европейская правда".

"Не в наших планах возвращаться назад", - ответил он на вопрос о том, намерена ли Великобритания и НАТО вернуть Кабул под контроль.

Он признал, что талибы контролируют Афганистан, заявив, что в последних событиях есть ощущение грусти.

Талибы удерживают контроль над всеми крупными городами Афганистана после того, как взяли под контроль столицу. Боевики утверждают, что около 90% зданий афганского государства находятся под их контролем.

Уоллес подтвердил, что 370 сотрудников и британских граждан были вывезены из страны вчера и накануне.

"Следующей группой вывезенных будут афганцы, это будет 782 человека, и мы позаботимся о том, чтобы их вывезли в течение ближайших 24-36 часов", - сказал он.

Уоллес также сказал, что еще не пришло время принимать решение о признании талибов правительством Афганистана.

Напомним, 15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирный переход власти".

Талибы объявили о взятии под контроль важного стратегического города Джелалабад, который дает им контроль над дорогой, ведущей к пакистанского города Пешавар, одной из главных магистралей в Афганистане.

Днем ранее талибы захватили город Мазари-Шариф на севере страны. Оба города были взяты под контроль с небольшими боевыми действиями.

Около 70 стран, среди которых Украина, выступили с совместным призывом разрешить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, покинуть Афганистан после перехода власти к "Талибану".