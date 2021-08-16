Північна Македонія готова прийняти афганських біженців за кошти США

Північна Македонія готова прийняти цивільне населення Афганістану, заявив журналістам прем’єр-міністр країни Зоран Заєв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

"Афганістан переживає можливу гуманітарну катастрофу, і тому ми, як уряд, повідомили наших стратегічних партнерів США, що ми готові допомогти у відповідності з нашими можливостями. Для того, щоб врятувати життя місцевого населення, ми повідомили, що ми готові взяти на себе і прийняти цивільне населення Афганістану, яке працювало задля миру в цій країні протягом останніх 20 років, було місцевою підтримкою союзних сил НАТО, включаючи нашу армію, та прийняти активістів з демократичних гуманітарних організацій та правозахисних організацій в Афганістані", - зазначив очільник уряду Північної Македонії.

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За словами Заєва, йдеться про надання житла "в готелях та на курортах".

Всі витрати під час перебування афганських громадян та їхнього переміщення до постійного пункту призначення будуть повністю покриті з боку Сполученими Штатами.

Наразі уряд Північної Македонії "разом із США" планує "наступні кроки для подальших дій", додав він.

Раніше повідомлялось, що Албанія прийняла запит США про тимчасовий прийом афганських біженців, які подають заявки візи для в'їзду до Сполучених Штатів на тлі взяття Кабула "Талібаном".