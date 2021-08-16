Северная Македония готова принять афганских беженцев за средства США

Северная Македония готова принять гражданское население Афганистана, заявил журналистам премьер-министр страны Зоран Заев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

"Афганистан переживает возможную гуманитарную катастрофу, и поэтому мы, как правительство, сообщили нашим стратегическим партнерам в США, что мы готовы помочь в соответствии с нашими возможностями. Для того, чтобы спасти жизни местного населения, мы сообщили, что мы готовы взять на себя и принять гражданское население Афганистана, которое работало ради мира в этой стране за последние 20 лет, было местной поддержкой союзных сил НАТО, включая нашу армию, и принять активистов демократических гуманитарных организаций и правозащитных организаций в Афганистане", - отметил глава правительства Северной Македонии.

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По словам Заева, речь идет о предоставлении жилья "в отелях и на курортах".

Все расходы во время пребывания афганских граждан и их перемещения к постоянному пункту назначения будут полностью покрыты со стороны США.

Сейчас правительство Северной Македонии "вместе с США" планирует "следующие шаги для дальнейших действий", добавил он.

Ранее сообщалось, что Албания приняла запрос США о временном приеме афганских беженцев, подающих заявки на визы для въезда в США на фоне взятия Кабула "Талибаном".