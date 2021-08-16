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Президентка Естонії заявила про готовність балотуватися на другий термін

Понеділок, 16 серпня 2021, 11:46

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд підтвердила, що готова балотуватися на другий посадовий термін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

За словами Кальюлайд, тим самим вона створює свого роду надійний фундамент для подальших дискусій.

"Таким чином, всі знають, що, якщо інші устремління і пошуки не принесуть результату, то я не скажу "ні" своєму народу", - додала президентка.

До виборів нового президента парламент приступить 30 серпня.

Поки у правлячих партій немає офіційного кандидата. Опозиційна EKRE хоче бачити в ролі глави держави колишнього спікера парламенту Хенна Пиллуааса, але для висунення його кандидатури під час виборів президента в парламенті консерваторам не вистачає двох голосів.

Якщо главу держави не вдасться обрати в парламенті, то буде скликана Колегія вибірників.

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