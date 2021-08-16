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Президент Эстонии заявила о готовности баллотироваться на второй срок

Понедельник, 16 августа 2021, 11:46

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подтвердила, что готова баллотироваться на второй должностной срок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

По словам Кальюлайд, тем самым она создает своего рода надежный фундамент для дальнейших дискуссий.

"Таким образом, все знают, что, если другие устремления и поиски не принесут результата, то я не скажу "нет" своему народу", - добавила президент.

К выборам нового президента Рийгикогу приступит 30 августа.

Пока у правящих партий нет официального кандидата. Оппозиционная EKRE хочет видеть в роли главы государства бывшего спикера парламента Хенна Пыллуааса, но для выдвижения его кандидатуры во время выборов президента в Рийгикогу консерваторам не хватает двух голосов.

Если главу государства не удастся избрать в парламенте, то будет созвана Коллегия выборщиков.

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