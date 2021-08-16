У Британії хочуть переглянути процедуру дозволів на зброю після стрілянини у Плімуті

У Британії готуються переглянути процедуру видачі дозволів на вогнепальну зброю у зв’язку зі стріляниною у місті Плімут, внаслідок якої загинули 6 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Щоб запобігти потраплянню зброї у руки радикалізованих людей, частиною процедури хочуть зробити аналіз соцмереж осіб, які прагнуть отримати дозвіл.

Пропозиції з’явилися у зв’язку з тим, що нападник, Джейк Девісон, мав легальну зброю.

У минулий четвер увечері Девісон застрелив свою 51-річну матір, після того вбив трирічну дівчинку та її батька, далі вийшов у парк і вбив ще двох людей і поранив трьох, після чого застрелився сам.

З’ясувалося, що невдовзі перед нападом він у своїх соцмережах писав про масові стрілянини та робив погрози, а також - що його дозвіл призупиняли пів року тому через звинувачення у нападі у вересні 2020 року. У поліції з’ясовують, чому місцеві поліцейські погодилися поновити його дозвіл.

За даними джерел ВВС у Міністерстві внутрішніх справ, регіональні офіси поліції отримали вказівку невідкладно переглянути свої практики та з’ясувати, чи є сумнівні люди серед власників вже виданих дозволів на зброю.

В МВС заявили, що опублікують нові методичні рекомендації, щоб "покращити стандарти ухвалення рішення" щодо дозволів на вогнепальну зброю.

Британське законодавство щодо зброї називають одиним з найсуворіших у світі.