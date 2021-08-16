В Британии хотят пересмотреть процедуру разрешений на оружие после стрельбы в Плимуте

В Британии готовятся пересмотреть процедуру выдачи разрешений на огнестрельное оружие в связи со стрельбой в городе Плимут, в результате которой погибли 6 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Чтобы предотвратить попадание оружия в руки радикализированных людей, частью процедуры хотят сделать анализ соцсетей лиц, стремящихся получить разрешение.

Предложения появились в связи с тем, что стрелок, Джейк Дэвисон, имел легальное оружие.

В прошлый четверг вечером Дэвисон застрелил свою 51-летнюю мать, после того убил трехлетнюю девочку и её отца, затем вышел в парк и убил еще двух человек и ранил троих, после чего застрелился сам.

Выяснилось, что вскоре перед нападением он в своих соцсетях писал о массовой стрельбе и делал угрозы, а также - что его разрешение приостанавливали пол года назад по обвинению в нападении в сентябре 2020 года. В полиции выясняют, почему местные полицейские согласились возобновить его разрешение.

По данным источников ВВС в Министерстве внутренних дел, региональные офисы полиции получили указание немедленно пересмотреть свои практики и выяснить, есть ли сомнительные люди среди владельцев уже выданных разрешений на оружие.

В МВД заявили, что опубликуют новые методические рекомендации, чтобы "улучшить стандарты принятия решения" по поводу разрешений на огнестрельное оружие.

Британское законодательство об оружии называют одиним из самых строгих в мире.