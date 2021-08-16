Грузия развернет первый за время эпидемии полевой госпиталь для больных Сovid-19

В Тбилиси на фоне рекордного количества заражений коронавирусjv готовятся разворачивать полевой госпиталь на 500 мест.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом объявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, министерство будет делать все возможное, чтобы ресурс госпиталя задействовали "в крайнем случае". Большинство мест должны быть оборудованы кислородом.

Тикарадзе отметила, что при необходимости могут быть созданы госпитали и в других регионах.

Напомним, за последнюю неделю Грузия зарегистрировала рекордное количество новых заражений коронавирусом. Почти ежедневно число больных превышало 5000. В прошлый вторник обновился рекорд за время эпидемии - за сутки подтвердили болезнь у почти 5700 человек. Население Грузии соизмеримо с населением Киева.

В связи с всплеском заражений объявили о закрытии городского общественного транспорта, ограничении времени работы ресторанов и запрете концертов и спортивных соревнований.

Еще в начале прошлой недели в Минздраве сообщали, что в стране заполнены около 94% коек для больных коронавирусом и допустили развертывание полевых госпиталей, если ситуация существенно не изменится.