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Cпецслужба Грузії прокоментувала свою угоду про співпрацю з КГБ Білорусі

Понеділок, 16 серпня 2021, 17:09

Служба державної безпеки Грузії зазначила, що її угода про співпрацю з Комітетом держбезпеки Білорусі не зобов’язує сторони до дій, що суперечать державним інтересам сторін, та заявило про "дезінформаційну кампанію" довкола цього питання.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", відповідну заяву відомство оприлюднило 16 серпня.

Служба держбезпеки нагадала, що угоду оформили ще у 2016 році, а в Білорусі всі необхідні процедури для набрання нею чинності затвердили у серпні 2021 року. 

Зазначається, що угода передбачає співпрацю у питаннях боротьби з тероризмом, корупцією, міжнародними й транснаціональними злочинами проти держбезпеки. 

"Держава, згідно з власними інтересами, добровільно обмінюється інформацією для боротьби зі злочинністю. Відповідно, ця угода не зобов’язує сторони до дій, що суперечать державним інтересам сторін", - йдеться у заяві.

Зазначається, що такі угоди відмоство має з колегами у США, Британії, Франції, Литві та інших країнах-членах НАТО і ЄС. 

"Дезінформаційна кампанія, що почалася довкола цього питання, знову підтверджує, що здійснюється цілеспрямована дискредитацій СДБ. Використання міжнародних угод для дискредитації відомств у сфері безпеки і охорони правопорядку викликає особливу стурбованість, тому що це може зашкодити державним інтересам Грузії", - додають у тексті.  

Як повідомлялося, угода набула чинності 13 серпня 2021 року. Деякі правозахисники висловлюють побоювання, що вона створює загрози для нелояльних до режиму Лукашенка білорусів, які виїхали до Грузії.

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