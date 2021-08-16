В аеропорту Кабула двоє невідомих стріляли по американських військових, їх застрелили - ЗМІ

У понеділок 16 серпня американські військові в аеропорту Кабула відкрили вогонь та застрелили двох озброєних чоловіків після того, як вони почали стріляти по них.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN, посилаючись на неназваного представника Міноборони США.

За його словами, невідомо, чи чоловіки входили до лав "Талібану". Також надходила інформація про вогнепальне поранення одного американського солдата в іншому інциденті, щодо нього обставини поки не з'ясували.

Як відомо, після передачі влади в Афганістані до "Талібану" військові США зберігають контроль над аеропортом міста, звідки продовжують відлітати евакуаційні рейси.

Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни після переходу влади до "Талібану". Деякі люди намагаються чіплятися за літаки, не даючи їм злетіти.

ЗМІ з посиланням на слова свідків повідомляють про загибель щонайменш 5 осіб.