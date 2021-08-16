В аэропорту Кабула двое неизвестных стреляли по американским военным, их застрелили - СМИ

В понедельник, 16 августа американские военные в аэропорту Кабула открыли огонь и застрелили двух вооруженных мужчин после того, как они начали стрелять по ним.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Минобороны США.

По его словам, неизвестно, входили ли эти мужчины входили в ряды "Талибана". Также поступала информация об огнестрельном ранении одного американского солдата в другом инциденте, по поводу него обстоятельства пока не выяснили.

Как известно, после перехода власти в Афганистане в "Талибану" военные США сохраняют контроль над аэропортом города, откуда продолжают улетать эвакуационные рейсы.

Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны после перехода власти к "Талибана". Некоторые люди пытаются цепляться за самолеты, не давая им взлететь.

СМИ со ссылкой на слова свидетелей сообщали о гибели как минимум 5 человек.