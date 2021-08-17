Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Немецкий эвакуационный самолет вылетел из Кабула пустым: смог вывезти только 7 человек

Байден не жалеет о выводе войск США из Афганистана

В Турции сгорели 4 экскурсионные суда: люди спасались, прыгая в воду

Военно-транспортный самолет США эвакуировал из Кабула 640 человек за один полет






Немецкий эвакуационный самолет вылетел из Кабула пустым: смог вывезти только 7 человек

Вторник, 17 августа 2021, 10:59

Транспортный самолет Бундесвер типа А400М, который может поместить на борту более 100 человек, вылетел из Кабула с всего 7 эвакуированными на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.

Немецкий Airbus приземлился в еаропорту Кабула в 22.01 в понедельник с последней каплей горючего. В списке для эвакуации были как минимум 57 сотрудников посольства и 88 других немцев. Однако самолет забрал всего 7 человек - 5 немцев, одного нидерландца и одного афганца.

"Мы можем подтвердить, что семь человек были эвакуированы рейсом из Кабула в ту ночь. Из-за хаоса в аэропорту и регулярных перестрелок на въезде вчера вечером не было гарантировано, что другие граждане Германии и другие люди, подлежащих эвакуации, вообще получат доступ в аэропорт без защиты Бундесвера.

Партнеры, которые отвечают за безопасность в аэропорту, не смогли обеспечить доступ людей с гражданской части аэропорта", - отметил собеседник.

Член правящей партии ХДС Йоханн Вадефул рассказал Deutschladfunk, что у самолета был только короткий слот в 30 минут, чтобы эвакуировать людей. "Мы взяли только тех, кто находился там в то время", - сказал он.

По его словам, основной целью этого полета было доставить войска, которые теперь создадут условия для посадки и вылетов большего количества самолетов в Кабуле.

По словам министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, полет проходил в чрезвычайно сложных условиях.

"У нас была очень запутанная, опасная, сложная ситуация в аэропорту, особенно из-за большого скопления людей", - сказала она в эфире телеканала ARD. Министр надеется, что в ближайшие дни можно будет установить "воздушный мост".

Как сообщалось, военно-транспортный самолет ВВС США C-17 Globemaster III эвакуировал из Кабула в Катар около 640 афганских жителей за один полет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Афганистан
powered by lun.ua