Після повеней у Німеччині виявили 350 кілограмів боєприпасів часів Другої світової

Близько 350 кілограмів боеприпасів часів Другої світової війни виявили на заході Німеччини після недавніх повеней.

Про це повідомило агентство DPA з посиланням на регіональні органи влади Тріра, пише "Європейська правда".

Минулого місяця в долині річки Ар, яка особливо сильно постраждала від повеней, виявили 22 знахідки. Управління з нагляду і обслуговування Тріра розповіло, що йдеться про патрони, гранати і піротехніку.

Служба знешкодження боєприпасів в землі Рейнланд-Пфальц знищила всі знахідки.

Сильні дощі і повені у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц в середині липня залишили після себе руйнування і понад 180 загиблих.

Влада рекомендує людям бути обережними і негайно повідомляти в поліцію при виявленні боєприпасів.

Нагадаємо, німецький федеральний уряд та уряди земель погодили створення національного фонду для відбудови постраждалих від руйнівних повеней регіонів на суму 30 мільярдів євро.