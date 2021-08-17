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После наводнений в Германии обнаружили 350 килограммов боеприпасов времен Второй мировой

Вторник, 17 августа 2021, 11:33

Около 350 килограммов боеприпасов времен Второй мировой войны обнаружили на западе Германии после недавних наводнений.

Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на региональные органы власти Трира, пишет "Европейская правда".

В прошлом месяце в долине реки Ар, которая особенно сильно пострадала от наводнений, обнаружили 22 находки. Управление по надзору и обслуживанию Трира рассказало, что речь идет о патронах, гранатах и пиротехнике.

Служба обезвреживания боеприпасов в земле Рейнланд-Пфальц уничтожила боеприпасы.

Сильные дожди и наводнения в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц в середине июля оставили после себя разрушения и более 180 погибших.

Власти рекомендуют людям быть осторожными и немедленно сообщать в полицию при обнаружении боеприпасов.

Напомним, немецкое федеральное правительство и правительства земель согласовали создание национального фонда для восстановления пострадавших от разрушительных наводнений регионов на сумму 30 млрд евро.

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