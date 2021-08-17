После наводнений в Германии обнаружили 350 килограммов боеприпасов времен Второй мировой
Около 350 килограммов боеприпасов времен Второй мировой войны обнаружили на западе Германии после недавних наводнений.
Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на региональные органы власти Трира, пишет "Европейская правда".
В прошлом месяце в долине реки Ар, которая особенно сильно пострадала от наводнений, обнаружили 22 находки. Управление по надзору и обслуживанию Трира рассказало, что речь идет о патронах, гранатах и пиротехнике.
Служба обезвреживания боеприпасов в земле Рейнланд-Пфальц уничтожила боеприпасы.
Сильные дожди и наводнения в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц в середине июля оставили после себя разрушения и более 180 погибших.
Власти рекомендуют людям быть осторожными и немедленно сообщать в полицию при обнаружении боеприпасов.
Напомним, немецкое федеральное правительство и правительства земель согласовали создание национального фонда для восстановления пострадавших от разрушительных наводнений регионов на сумму 30 млрд евро.