Франція і Німеччина запропонують європейський план управління міграцією з Афганістану

Франція та Німеччина наполягатимуть на європейському плані боротьби з міграційними потоками з Афганістану, коли люди будуть тікати від контролю талібів.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

"Ми повинні передбачити та захистити себе від великих нерегулярних міграційних потоків, які можуть загрожувати тим, хто їх використовує, і підживлюватимуть торгівлю людьми. Лише Європа не може нести наслідки поточної ситуації", - сказав Макрон.

Майбутня ініціатива буде зосереджена на боротьбі з нерегулярними потоками, солідарності у зусиллях, гармонізації критеріїв захисту та налагодженні співпраці з транзитними та приймаючими країнами, такими як Пакистан, Туреччина чи Іран, пояснив Макрон.

Раніше Макрон спілкувався з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

Наполягаючи на необхідності боротьби з нелегальною міграцією, Макрон пообіцяв, що Франція "продовжуватиме виконувати свій обов'язок захищати тих, хто знаходиться в найбільшій небезпеці", і готова взяти участь у "міжнародних зусиллях, організованих і справедливих".

Президент Франції також закликав Організацію Об'єднаних Націй боротися з афганською кризою та оголосив, що "спільні ініціативи" будуть прийняті "найближчими годинами".

Нагадаємо, уже 120 українців звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану, влада в якому перейшла до угруповання "Талібан".

Раніше повідомлялося, що транспортний літак Бундесверу типу А400М, який може помістити на борту понад 100 людей, вилетів з Кабула з всього 7 евакуйованими на борту.