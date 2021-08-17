Франция и Германия предложат европейский план управления миграцией из Афганистана

Франция и Германия будут настаивать на европейском плане борьбы с миграционными потоками из Афганистана, когда люди будут бежать от контроля талибов.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрона, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Мы должны предусмотреть и защитить себя от больших нерегулярных миграционных потоков, которые могут угрожать тем, кто их использует, и подпитывать торговлю людьми. Только Европа не может нести последствия текущей ситуации", - сказал Макрон.

Будущая инициатива будет сосредоточена на борьбе с нерегулярными потоками, солидарности в усилиях, гармонизации критериев защиты и налаживании сотрудничества с транзитными и принимающими странами, такими как Пакистан, Турция или Иран, пояснил Макрон.

Ранее Макрон общался с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Настаивая на необходимости борьбы с нелегальной миграцией, Макрон пообещал, что Франция "будет продолжать выполнять свой долг защищать тех, кто находится в наибольшей опасности", и готова принять участие в "международных усилиях, организованных и справедливых".

Президент Франции также призвал Организацию Объединенных Наций бороться с афганским кризисом и объявил, что "совместные инициативы" будут приняты "в ближайшие часы".

Напомним, уже 120 украинцев обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана, власть в котором перешла к группировке "Талибан".

Ранее сообщалось, что транспортный самолет Бундесвера типа А400М, который может поместить на борту более 100 человек, вылетел из Кабула с всего 7 эвакуированными на борту.