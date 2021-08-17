На півдні Франції невідомі напали на центр вакцинації та зіпсували 500 флаконів з вакцинами

У містечку неподалік від французької Тулузи невідомі напали на центр вакцинації від коронавірусу і знищили флакони з 500 дозами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє France Bleu.

Інцидент стався у департаменті Верхня Гаронна в ніч на вівторок, 17 серпня, у вакцинаційному центрі Сен-Орен-де-Гамвіль. Одна або декілька осіб силою проникли у приміщення, як свідчить стан дверей.

Флакони дістали з холодильника і розкидали, використовувати їх після цього вже не можна. Оскільки у кожному шість доз, то втрачено загалом 3000. Ці 500 флаконів Pfizer-BioNTech центр отримав якраз у день перед нападом.

Як повідомила мер містечка Домінік Фор, нападники також поперекидали стільці й столи та розбили екрани двох комп’ютерів. Сигналізація в приміщенні була відімкнена.

У зв’язку з нападом жандармерія Тулузи почала розслідування.

Центр вакцинації очікувано відновить роботу до кінця цього тижня. Щодня там робили близько 700 щеплень.

Раніше повідомлялося про підпал пункту вакцинації та епідемстанції у Польщі, подібних інцидентів було декілька. Після того працівникам пунктів вакцинації пообіцяли статус держслужбовця й охорону.