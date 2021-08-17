На юге Франции неизвестные напали на центр вакцинации и испортили 500 флаконов с вакцинами

В городке неподалеку от французской Тулузы неизвестные напали на центр вакцинации от коронавируса и испортили флаконы с 500 дозами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает France Bleu.

Инцидент произошел в департаменте Верхняя Гаронна в ночь на вторник, 17 августа, в вакцинационном центре Сен-Орен-де-Гамвиль. Один или несколько человек силой проникли в помещение, как показывает состояние дверей.

Флаконы достали из холодильника и разбросали, использовать их после этого уже нельзя. Поскольку в каждом шесть доз, утеряно всего 3000. Эти 500 флаконов Pfizer-BioNTech центр получил как раз в день перед нападением.

Как сообщила мэр города Доминик Фор, вандалы также опрокинули стулья и столы и разбили экраны двух компьютеров. Сигнализация в помещении была отключена.

В связи с нападением жандармерия Тулузы начала расследование.

Центр вакцинации ожидаемо возобновит работу до конца этой недели. Ежедневно там делали около 700 прививок.

Ранее сообщалось о поджоге пункта вакцинации и эпидемстанции в Польше, подобных инцидентов было несколько. После того работникам пунктов вакцинации пообещали статус госслужащих и охрану.