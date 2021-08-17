Генсек НАТО пообіцяв жорсткі дії, якщо Афганістан знову стане базою для терористів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсу є можливості для жорстких дій у разі, якщо на території Афганістану знову почнуть базуватися терористичні групи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг заявив на брифінгу у Брюсселі.

Він розповів, що угода з Талібаном, укладена в лютому 2020 року, передбачає, що США завершують військову присутність в Афганістані, а Талібан погодився стежити, щоб країна знову не перетворилася на платформу для терористичних груп, які плануватимуть атаки проти членів Альянсу.

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"Ми очікуємо, що Талібан дотримуватиметься цих домовленостей… Ми будемо зберігати пильність, і у нас є можливості завдати терористичним угрупуванням удару здалека, якщо ми побачимо, що вони знову намагаються закріпитися і планувати організовані атаки", - зазначив Єнс Столтенберг.

Він визнав, що зараз в країні "розгортається трагедія", але сказав, що вважає позитивним результатом місії в Афганістані значне ослаблення терористичних груп, що й було її головною метою.

Столтенберг раніше визнав, що швидкість, з якою "Талібан" взяв під контроль Афганістан, стала несподіванкою.

Також він заявив, що НАТО буде продовжувати підтримувати роботу аеропорту Кабула і пріоритетом є евакуація громадян країн-членів, а також афганців.

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