Генсек НАТО пообещал жесткие действия, если Афганистан вновь станет базой для террористов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса есть возможности для жестких действий в случае, если на территории Афганистана снова начнут базироваться террористические группы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг заявил на брифинге в Брюсселе.

Он рассказал, что соглашение с Талибаном, заключенное в феврале 2020 года, предусматривает, что США завершают военное присутствие в Афганистане, а Талибан согласился следить, чтобы страна снова не превратилась в платформу для террористических групп, планирующих атаки против стран-членов НАТО.

"Мы ожидаем, что Талибан будет придерживаться этих договоренностей ... Мы будем сохранять бдительность, и у нас есть возможности нанести террористическим группировкам удар издали, если мы увидим, что они снова пытаются закрепиться и планировать организованные атаки", - отметил Йенс Столтенберг.

Он признал, что сейчас в стране "разворачивается трагедия", но сказал, что считает положительным результатом миссии в Афганистане значительное ослабление террористических групп, что и было её главной целью.

Столтенберг ранее признал, что скорость, с которой "Талибан" взял под контроль Афганистан, стала неожиданностью.

Также он заявил, что НАТО будет продолжать поддерживать работу аэропорта Кабула и приоритетом является эвакуация граждан стран-членов, а также афганцев.

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