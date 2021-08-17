НАТО підтримуватиме роботу аеропорту Кабула до завершення евакуації

НАТО буде продовжувати підтримувати роботу аеропорту Кабула і пріоритетом є евакуація громадян країн-членів, а також афганців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі.

"Ситуація надзвичайно складана і непередбачувана. Кабул впав і Талібан захопив контроль на більшій території країни. НАТО зараз зосереджене на безпечній відправці персоналу країн союзників та партнерів, а також афганців, які нам допомагали", - сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО продовжує працювати над тим, щоб забезпечувати функціонування кабульського аеропорту. Близько 800 цивільних співробітників НАТО перебувають у Кабулі і надають підтримку евакуації, включаючи контроль повітряного руху, заправку літаків та комунікації.

"Діяльність аеропорту відновлена і під час сьогоднішньої зустрічі Північноатлантичної ради союзники анонсували, що відправлять додаткові військові літаки", - сказав генсек.

Він наголосив, що НАТО зберігає у Кабулі дипломатичне представництво для координації та прискорення евакуації.

"Талібан" має поважати та дозволити безпечне відправлення всіх, хто хоче поїхати. Аеропорт, а також дороги та прикордонні переходи мають бути відкриті", - додав Столтенберг.

Раніше повідомлялося, що транспортний літак Бундесверу типу А400М, який може помістити на борту понад 100 людей, вилетів з Кабула з всього 7 евакуйованими на борту.