Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Генсек НАТО про наступ "Талібану": стало сюрпризом, як швидко і легко все відбулося

Пожежі на півдні Франції: евакуювали понад 2000 людей

Німецький евакуаційний літак вилетів з Кабула пустим: зміг вивезти лише 7 людей

Байден не шкодує про виведення військ США з Афганістану






Кулеба: 153 українці звернулися по допомогу в евакуації з Афганістану

Вівторок, 17 серпня 2021, 17:56

Понад 150 громадян України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану, де влада перейшла до угруповання "Талібан".

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав на своїй сторінці у Facebook глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Останні дані: 153 українців зв’язалися з дипломатами та попросили допомоги в поверненні додому", - написав Кулеба.

За інформацією міністра, це громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом; українці афганського походження, які відвідували родичів; бізнесмени та інші громадяни України.

"Найважче зараз - це, щоб вони дісталися кабульського аеропорту. Інформація в соцмережах і окремих ЗМІ про кинутих напризволяще державою українців - брехня. Я розумію, що емоції зашкалюють, хтось навмисно нагнітає, комусь страшно, хтось намагається показати, що знає рішення для усіх проблем, а його не чують. З усіма, хто дає про себе знати, ми на постійному зв’язку. Знаємо хто де знаходиться, знаємо, що прямої загрози життю громадян наразі немає", - наголосив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що  евакуації потребують близько 120 українців.

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня український літак евакуював з Кабулу 79 осіб - 8 українців та громадян інших країн, у тому числі Афганістану. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Афганістан Кулеба
powered by lun.ua