Частина афганців, евакуйованих українським літаком, попросили про притулок в Україні

Частина громадян Афганістану, евакуйованих до України, мали посвідки на проживання в Україні, а частина попросили про статус біженців.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Якщо говорити про іноземців, ті громадяни, які мали належні паспортні документи, відразу були оформлені на в'їзд в Україну, зокрема частина громадян Афганістану мала посвідку на проживання в Україні. Частина з іноземців, знову-таки громадяни Афганістану, звернулася по захист, щоб їм надали статус біженця в Україні", - розповів речник.

За його словами, багато громадян Афганістану з тих, що прибули українським літаком, вирушили до інших країн.

"Частину тих, хто все-таки потребує захисту або перебування і їм нікуди летіти, наразі передано представникам Державної міграційної служби, які опікуватимуться ними надалі", - пояснив Демченко.

Доповнено: у коментарі "Українській правді" Андрій Демченко розповів, що заявки про надання статусу біженця подали 9 громадян Афганістану. Решта вилетіли до інших країн світу.

Він розповів, що афганці, які прибули в Україну, проходили всю попередню перевірку, до якої були залучені правоохоронні органи.

Нагадаємо, вночі український літак вивіз із зайнятого талібами Кабулу майже 80 осіб - 8 українців та громаднян інших країн - Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Афганістану.

Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни після переходу влади до "Талібану", контроль над аеропортом взяли сили США. Деякі люди намагаються чіплятися за літаки, не даючи їм злетіти.

ЗМІ з посиланням на слова свідків повідомляють про загибель щонайменш 5 осіб.

За даними МЗС України, в Афганістані залишаються до 50 громадян України, дипломати уточнюють, хто з них бажає евакуюватися.