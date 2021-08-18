Великобритания примет 20 тысяч беженцев из Афганистана

Тысячи афганских беженцев будут переселены в Великобритании после того, как талибы захватили контроль над Кабулом, пообещало британское правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

До 20 тысяч афганцев получат возможность устроиться в Великобритании в ближайшие годы, заявил МИД.

В первый год 5000 беженцев будут иметь право поселиться в Великобритании в дополнение к 5000 афганских переводчиков и других сотрудников, которые работали на правительство Великобритании у себя на родине.

Женщины, девочки и другие граждане, которые считаются уязвимыми, и которые могут стать объектом нарушения прав человека или бесчеловечного обращения со стороны талибов, будут иметь приоритет в новой схеме.

Напомним, после перехода власти в Афганистане к группировке "Талибан" 15 августа страны ЕС закрыли свои посольства и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны.

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