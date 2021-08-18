Кулеба пообещал эвакуацию 12 украинцев на военной базе около Кабула
Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что 12 украинцев, которые застряли на военной базе около Кабула, являются бывшими военнослужащими, и пообещал, что "ребят вывезут".
Об этом министр написал в своем Facebook в среду, сообщает "Европейская правда".
Кулеба сказал, что телеканалы "разгоняют истерику" якобы о "12 военнослужащих, которых Украина бросила на произвол судьбы на базе в Афганистане".
По словам министра, речь идет о бывших военнослужащих, которые на базе находятся как частные лица по международному контракту с компанией, которая является субконтракторами ООН.
Кулеба сообщил, что пообщался по телефону с одним из 12 украинцев и договорился "полностью координировать наши общие действия". Имени парня из соображений безопасности министр не назвал.
"Их бросили - ложь. С ними с самого начала кризиса была установлена связь и ее постоянно поддерживает наше посольство в Таджикистане", - заверил Кулеба, добавив, что пока ни одной прямой угрозы жизни и безопасности украинских граждан нет, и идет спокойный переговорный процесс о путях выезда.
По его словам, на базе, кроме украинцев, находятся сотни людей с гражданством многих государств. Просто так выйти из базы невозможно, поскольку нужен коридор, и "это отдельный вопрос".
"Ребят вывезем или мы или компании, по чьему контракту они и другие иностранцы работали на базе. По любому сценарию мы предоставим полную поддержку", - пообещал министр.
Ранее "24 канал" сообщил, ссылаясь на сестру одного из украинцев Наталью, что на базу к украинцам наведались талибы. Они забрали у них все оружие и предупредили, чтобы те не пытались сопротивляться, иначе все будет "по-другому".
По ее словам, всех американцев с базы уже эвакуировали. Сейчас там находятся более 40 мужчин, среди которых еще грузины, румыны и болгары.
Наталья сообщила, что сейчас украинское посольство собирает информацию о военных и пытается найти способ их эвакуировать.
Более 150 граждан Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана, где власть перешла к группировке "Талибан".