Німецький міністр розкритикував Ватикан за позицію щодо одностатевих шлюбів

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан розкритикував Римо-католицьку церкву за її відмову благословляти одностатеві союзи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Єнс Шпан, який сам є геєм, одружився зі своїм чоловіком Даніелем Функе у 2017 році. Шпан назвав свої стосунки з церквою часом важкими.

"Моя віра глибоко закріплена всередині мене", - сказав міністр. Він додав, що як гей він усвідомлює "багато помилок, які зробила церква за свою довгу історію".

"Є священики, які благословляють морських свинок і мотоцикли. Але двоє людей, які люблять один одного і є віруючими, які бажають отримати благословення за свою обіцянку бути поряд один з одним протягом усього життя, відкидаються церквою ", - сказав Шпан.

"Це мене дратує. Але це не призводить до того, що я відхиляюся від своєї віри чи церкви", - зазначив міністр охорони здоров'я.

У березні ортодоксальний офіс Ватикану, Конгрегація доктрини віри, опублікував документ, у якому говорилося, що католицьке духовенство не може благословляти одностатеві союзи, тому що Бог "не може благословити гріх".

Через два місяці потужне прогресивне крило католицької церкви Німеччини відкрито кинуло виклик заяві Святого Престолу, пропонуючи такі благословення на службах у близько 100 різних церквах по всій країні.