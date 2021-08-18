Немецкий министр раскритиковал Ватикан за позицию по однополым бракам

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан раскритиковал Римско-католическую церковь за ее отказ благословлять однополые союзы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Йенс Шпан, который сам является геем, женился со своим мужем Даниэлем Функе в 2017 году. Шпан назвал свои отношения с церковью временами тяжелыми.

"Моя вера глубоко закреплена внутри меня", - сказал министр. Он добавил, что как гей он осознает "много ошибок, которые сделала церковь за свою долгую историю".

"Есть священники, которые благословляют морских свинок и мотоциклы. Но два человека, которые любят друг друга и являются верующими, желающих получить благословение за свое обещание быть рядом друг с другом на протяжении всей жизни, отвергаются церковью", - сказал Шпан.

"Это меня раздражает. Но это не приводит к тому, что я отклоняюсь от своей веры или церкви", - отметил министр здравоохранения.

В марте ортодоксальный офис Ватикана, Конгрегация доктрины веры, опубликовал документ, в котором говорилось, что католическое духовенство не может благословлять однополые союзы, потому что Бог "не может благословить грех".

Через два месяца мощное прогрессивное крыло католической церкви Германии открыто бросило вызов заявлению Святого Престола, предлагая такие благословения на службах в около 100 различных церквях по всей стране.