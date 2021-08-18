Німці хотіли б бачити на посаді канцлера кандидата соціал-демократів

Серед кандидатів у канцлери Німеччини найбільшою популярністю виборців користується кандидат соціал-демократів Олаф Шольц, кандидат від партії Меркель лише третій.

Про це свідчать результати опитування інституту Forsa, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Виборці розглядають Шольца, міністра фінансів у коаліції Меркель, як найбільш вдалого кандидата. Близько 29% респондентів заявили Forsa, що підтримали б Шольца, якщо б відбулося пряме голосування за канцлера, що приблизно на 17 пунктів більше, ніж у кандидата блоку ХДС/ХСС Арміна Лашета. Кандидатка "Зелених" Анналена Бербок має підтримку 15% опитаних.

Рейтинги Лашета, прем'єра найнаселенішої німецької землі, Північного Рейну-Вестфалії, впали з тих пір, як він сміявся під час візиту до міста, ураженого повенями, і мусив вибачитися.

Підтримка консервативного блоку на чолі з Лашетом зменшилася з кінця червня, коли його результат прогнозували на рівні 28%-30%.

Останнє опитування Forsa показало, що консерватори мають 23%, без змін у порівнянні з тижнем тому. Соціал-демократи зросли на 2 пункти - 21%.

Це найменший розрив між двома партіями з березня 2017 року, що відкриває різні варіанти коаліції. Найбільш ймовірний сценарій, який розглядався ще кілька тижнів тому, союз консерваторів і зелених, тепер видається менш імовірним.

"Зелені" на чолі з Бербок знизилися на 1 бал, до 19%.